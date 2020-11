Bouterse legt verklaring af aan Krijgsraad Suriname

Ex-legerleider Desi Bouterse gaat vandaag aan de Krijgsraad uitleggen waarom hij verzet aantekent tegen het uitgesproken vonnis in het 8 decemberstrafproces. Hij arriveerde vanmorgen met een verklaring in zijn hand (foto).

Bouterse heeft verzet aangetekend tegen het vonnis waarbij hij vorig jaar veroordeeld werd tot 20 jaar cel. De zaak in het 8 decemberstrafproces wordt nu in behandeling genomen door de Krijgsraad.

In januari dit jaar verscheen de Surinaamse oud-president voor het eerst in 12 jaar bij de behandeling van de zaak. Hij was toen gekleed in legertenue: