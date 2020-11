Suriname wil met EU praten over visumvrij reizen naar Europa

De Surinaamse president Santokhi en minister Albert Ramdin hebben onlangs een werkbespreking gehouden met de vertegenwoordiger van de Europese Unie (EU), ambassadeur Fernando Ponz Cantó. Na afloop van de ontmoeting heeft minister Ramdin aangegeven dat volledige visum liberalisatie naar de Schengenstaten besproken zal worden in het vervolgtraject.

Minister Ramdin ziet in de EU een belangrijke bondgenoot, omdat er vele projecten via EU in uitvoering zijn. Hij zegt blij te zijn dat de president heeft kunnen vernemen wat de visie is van de EU-vertegenwoordiger.”Wij gaan dat gebruiken in dat vervolgtraject” zei Ramdin. In het geval van de EU zal er gesproken worden over volledige visum liberalisatie naar de Schengenstaten.

“Dat is belangrijk voor onze bevolking, zeker wanneer het gaat om het binnentreden van Nederland. Dat je dan geen visum hoeft te hebben.” Er moeten dan wel een aantal wetten worden aangepast in Suriname. Hij noemt als voorbeeld de wet inzake biometrische paspoorten. “Wij hopen voor het einde van het jaar de wet aan het parlement te doen toekomen” aldus de bewindsman.