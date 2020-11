Ministeriële delegatie brengt bezoek aan Kabalebo

Een ministeriële delegatie heeft zaterdag een bezoek gebracht aan het bestuursressort Kabalebo. De delegatie bestond uit Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen en Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme. Het doel van het bezoek was om zich te orienteren op de verschillende beleidsgebieden van de desbetreffende ministeries.

Bij het bezoek zijn er gesprekken gevoerd met de verschillende dorpsbesturen, het Korps Politie Suriname en het Korps Brandweer Suriname. Ook met de bestuursdienst zijn er gesprekken gevoerd. Het doel van de orientatie was om na te gaan wat de pijnpunten zijn in het gebied. Bij de politie zijn transport en manschappen de belangrijkste problemen in het gebied terwijl de brandweer dringend een kazerne nodig heeft. Ook het opleiden van lokale burgers voor zowel de brandweer als de politie is van esstentieel belang.

Bij het ministerie van NH genieten de uitgifte van concessies en het verantwoord ontginnen van delfstoffen een hoge prioriteit. De planning voor dit alles zal moeten geschieden in samenspraak met de lokale bevolking.

Op het bord van TCT werd transport als het grootste gelegd. Kabalebo beschikt niet over een eigen dienstboot. Ook het transport over de weg naar Paramaribo geniet de aandacht van de minister. Verder is verbetering van het internet ook van esstentieel belang.

Voor toerisme is er heel wat potentie in het gebied. In het bijzonder het cultuurtoerisme wil de minister van TCT nader gaan bekijken.

Tijdens de gesprekken met de gemeenschappen werden burgers in de gelegenheid gesteld hun grieven bekend te maken aan de ministers. Burgers mochten ook de noden die bestemd zijn voor andere ministeries aanhalen. Deze zijn door de drie ministers meegenomen voor hun collega’s.

Hieronder meer foto’s van het bezoek.

