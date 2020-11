Kanhai: Bouterse zal verschijnen voor Krijgsraad

Advocaat Irvin Kanhai zegt dat ex-president Desi Bouterse maandag zal verschijnen voor de Krijgsraad bij de behandeling van de verzetzaak in het 8 december strafproces. Naar zeggen van de raadsman zal Bouterse een verklaring voorlezen op de zitting.

Bouterse werd op 29 november 2019 door de Krijgsraad in Suriname bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar wegens zijn aandeel in de Surinaamse Decembermoorden in 1982. Enkele dagen later tekende hij tegen deze beslissing verzet aan.

Na vier keer uitstel ging de verzetzaak uiteindelijk door op 30 oktober, maar Bouterse was toen niet aanwezig. Kanhai overhandigde op de zitting een brief aan de Krijgsraad, waarin de reden van de afwezigheid van zijn cliënt was aangegeven. De Krijgsraad werd gevraagd de inhoud van het stuk niet publiekelijk bekend te maken.

De zaak is toen uitgesteld naar 30 november. De Krijgsraad maakte daarbij duidelijk aan Kanhai dat Bouterse aanwezig moet zijn.