FOTO’S: Politie Suriname houdt 48 lockdown-overtreders aan

Verschillende eenheden van de Surinaamse politie hebben in de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 november maar liefst 48 personen aangehouden en opgebracht, die de lockdown regels met betrekking tot COVID-19 hebben overtreden. Onder hen tien vrouwen meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De lockdown in Suriname als onderdeel van de COVID-19 maatregelen deed haar intrede op 29 maart 2020 en was toen tussen acht uur ‘s avonds en zes uur ‘s ochtends. Momenteel is deze avondklok tussen elf uur ‘s avonds en vijf uur ‘s ochtends.

De lockdown-overtreders die deze week zijn aangehouden, werden overgebracht naar de hal op het terrein van de Politie Academie in Paramaribo.

De politie doet een dringend beroep op de burgers in Suriname om de COVID-19 maatregelen in acht te nemen. Hieronder enkele foto’s die de politie heeft vrijgegeven van bovengenoemde actie: