VIDEO: Woonhuis volledig afgebrand in Suriname

Deze woning aan de Agidastraat te Hannaslust, is vanmorgen rond 08.45u volledig afgebrand. Toen de Surinaamse brandweer ter plekke arriveerde stond de woning in lichterlaaie. De brandweer die aanwezig was met twee bluswagens en een tankwagen, kon alleen nablussingswerkzaamheden verrichten.

Bij de brand is niet alleen de woning maar ook de inboedel vernietigd. Enkele spullen werden nog snel uit de woning gehaald en op straat gezet. Een gezin van 6 personen is dakloos geworden.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Hieronder enkele beelden van de schade: