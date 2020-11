DAF-truck ramt taxi die haastig de hoofdweg oprijdt

Snel met de auto uit een zijstraat op de hoofdweg komen ondanks dat er een truck op korte afstand komt aangereden, is vanmiddag verkeerd afgelopen voor een taxichauffeur op de hoek van de Sir Winston Churchill- en de Pandit Paltan Tewarieweg.

De taxichauffeur kwam haastig uit de Evert Verveerweg en werd aangereden door een DAF-truck die kwam aangereden uit de richting Domburg. Ondanks de truckchauffeur uitweek ramde hij de taxi toch van achteren. Bij het uitwijken raakte de DAF-truck van de weg. Daarbij knalde het voertuig tegen een elektriciteitsmast van de Energie Bedrijven Suriname (EBS), die in tweeën brak.

Wonder boven wonder raakte niemand gewond bij de aanrijding. Agenten van politiebureau Livorno, dat op steenworp afstand is, zagen het voorval en kwamen ter plaatse voor onderzoek. Zij schakelde bij aankomst een sleepdienst in om de zwaarbeschadigde taxi af te voeren.

Technici van EBS werden ook ingeschakeld om de aangerichte schade te herstellen. Hieronder nog een foto van de taxi.