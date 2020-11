COVID-19: 3 nieuwe besmettingen in Paramaribo, 1 in Wanica

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur weer 117 corona testen uitgevoerd. Het resultaat hiervan was 4 nieuwe besmettingen waarvan 3 in Paramaribo en 1 in Wanica. Dat blijkt vrijdagavond uit de update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het aantal personen in quarantaine (niet positief) is het laatste etmaal weer gestegen. Donderdag zaten maar liefst 1.238 mensen in quarantaine. In 24 uur is dat gestegen met 190 naar 1.428.

Het aantal genezen personen de afgelopen dag bedraagt 2. Hierdoor is er op dit moment sprake van in totaal 19 actieve gevallen: