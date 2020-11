OM: ‘Man die dreigde bom te gooien op Surinaamse ambassade moet in behandeling’

Een Surinaamse man die in augustus 2019 anoniem belde naar de ambassade van Suriname in Den Haag en dreigde deze op te blazen, moet wat het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) betreft naast zijn celstraf ook in behandeling. Het gaat om de 36-jarige Rotterdammer Fabio A.

Op die bewuste dag belde de man met een afgeschermd nummer naar de ambassade en zei: “Ik ga een bom gooien op de ambassade”. De man was boos omdat de ambassade zijn brief aan de toenmalige Surinaamse president Desi Bouterse, een ver familielid van hem, niet door wilde sturen.

De medewerker die het gesprek aannam, voelde zich volgens het OM ernstig bedreigd. Ze kon niet zien wie er belde, en wist ook niet of de beller daadwerkelijk een bom zou kunnen maken. De ambassade nam na de melding extra veiligheidsmaatregelen.

De verdachte kon worden aangehouden en bij hem bleek sprake te zijn van schizofrenie en een verstandelijke beperking. Hij werd boos toen hij zijn brief aan Bouterse terug kreeg van de ambassade. In die brief zei hij zich zorgen te maken om de opgesloten zoon van Bouterse en zijn eigen veiligheid, omdat hij meerdere keren op straat zou zijn aangesproken vanwege het feit dat hij familie van Bouterse zou zijn.

Het OM eiste 75 dagen cel, waarvan 60 dagen. Maar als de man zich laat behandelen in een zorginstelling en afblijft van drugs en alcohol hoeft hij van de officier van justitie niet meer in de cel. Ook werd een schadevergoeding voor de ambassademedewerker geëist. De uitspraak is over 2 weken.