Cubaanse inbrekers stelen grote partij smeerolie bij supermarkt

De politie van Houttuin heeft in de nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 november twee inbrekers van Cubaanse afkomst, R.W. en G.B., op heterdaad betrapt tijdens diefstal van een grote partij smeerolie. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De twee verdachten verschaften zich toegang tot een supermarkt in het politie ressort Houttuin door het dievenijzer te forceren. Toen de winkelier door had dat hij bezoek had van dieven, schakelde hij de politie in. Bij aankomst van de wetsdienaren waren R.W. en G.B. bezig de partij smeerolie in te laden in een auto.

De twee verdachten werden terstond aangehouden en overgebracht naar het politiebureau en werd de gestolen partij smeerolie afgestaan aan de rechtmatige eigenaar. Bij de voorgeleiding hebben beide verdachten ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbare feit.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de twee mannen in verzekering gesteld. Het onderzoek van deze zaak is overgedragen aan de recherche van Regio Midden meldt de politie.