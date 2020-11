57-jarig personeelslid LVV al meer dan 3 weken vermist

Dit is Marjan Eunice Rigters. De 57-jarige vrouw wordt al meer dan 3 weken vermist, maakte het Korps Politie Suriname onlangs bekend. Mevrouw Rigters is werkzaam bij het Surinaamse ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, maakte het departement vandaag zelf bekend.

Marjan Rigters is op donderdag 5 november omstreeks 04.00u van huis vertrokken met onbekende bestemming. Zij was gekleed in een groene gebloemde rok en bloes en een groene en blauwe badslipper. Zij is sedertdien niet huiswaarts gekeerd.

Eenieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van het station Houttuin op de telefoonnummers 372544; 372588, de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost aldus de politie.