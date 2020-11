17.000 personen die gewerkt hebben tijdens verkiezingen worden eindelijk betaald

Het verkiezingspersoneel dat werkzaamheden heeft verricht tijdens de verkiezingen van 25 mei 2020 wordt in periode 15 december tot en met 24 december 2020 uitbetaald. Dit is op vrijdag 27 november 2020 tijdens een persconferentie van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) meegedeeld in de Congreshal, alwaar de instructies zijn gegeven aan de verschillende districtscommissarissen.

Het gaat in deze om 17.000 personen. Biza-directeur, Mohamad Eskak legde uit dat een deel van de uitbetaling zal geschieden door bankovermakingen en voor het ander deel met name het binnenland in contanten, door tussenkomst van de districtscommissariaten aldaar.

Minister Bronto Somohardjo van Biza bedankt zijn collega’s Armand Achaibersing van Financiën en Planning voor de gepleegde inspanning om het geld vrij te krijgen, zonder te lenen en Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport voor haar medewerking. Het ministerie van Financiën en Planning heeft een bedrag van ongeveer SRD 50 miljoen vrijgemaakt.

De Biza-minister merkte op dat de uitbetaling lang op zich heeft laten wachten, maar dat dit te maken heeft met de aangetroffen financiële crisis van de vorige regering. Desondanks hebben president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk hun belofte voor de uitbetaling waargemaakt. De bewindsman gaf aan, dat het organiseren van verkiezingen niet gemakkelijk en een teaminspanning is van verschillende organen, genoemd in de wet. Hij is niet tevreden met de organisatie van de afgelopen verkiezingen

Somohardjo gaf aan dat het ministerie zich momenteel bevindt in post-electorale fase van de verkiezingen waarbij de verkiezingswerkzaamheden worden geëvalueerd en gekeken wordt naar verbeterpunten. Suriname staat volgens de bewindsman bekend voor het organiseren van transparante, eerlijke, algemene, geheime en vrije verkiezingen.

Hij benadrukte dat er samen gezorgd moet worden dat het goede imago van Suriname verder excelleert.