Ruud Gullit aangeslagen na overlijden Maradona

De Surinaams-Nederlands oud-voetballer Ruud Gullit is net als velen aangeslagen door het overlijden van de Argentijnse voetballegende Diego Armando Maradona Franco. Hij kwam op 25 november 2020 in La Plata in zijn thuisland, op 60-jarige leeftijd te overlijden aan de gevolgen van een hartstilstand.

De 58-jarige Gullit kent Maradona van de tijd dat ze tegen elkaar hebben gevoetbald in de Italiaanse serie A (filmpje onder). Maradona kwam uit voor Napoli en Gullit voor Milan en ze werden beiden als de grootste spelers van dat moment gezien.

Gullit kent hem echter niet alleen van het voetbal maar ook persoonlijk. De twee hebben elkaar vaker buiten het voetbalveld om ontmoet. De laatste keer dat Gullit en Maradona elkaar ontmoette was in 2017 (foto) toen de Argentijn op bezoek was bij een wedstrijd van PSV tegen AZ. Volgens Gullit is Maradona nog altijd de beste voetballer aller tijden.

Na het overlijden van de Argentijns oud-voetballer is er in Argentinië drie dagen van nationale rouw afgekondigd.