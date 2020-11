Ministers Ramdin en Blok leggen 1ste steen nieuw hoofdkantoor Surinaamse Bierbrouwerij

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft op onafhankelijkheidsdag samen met zijn Nederlandse collega Stef Blok symbolisch de eerste steen gelegd voor het nieuw hoofdkantoorgebouw van Surinaamse Bierbrouwerij N.V.

De Bierbrouwerij is één van de oudste bedrijven in Suriname, die bijna 60 jaar oud is. Vanwege het feit dat Amstel Brouwerij N.V. in Nederland toen aandeelhouder was van dit Surinaams bedrijf en sinds 1968 werd overgenomen door Heineken N.V., is in dat opzicht deze steenlegging gedaan door de bovengenoemde ministers.

Ondanks moeilijke tijden heeft dit gerenomeerd bedrijf nog steeds het vertrouwen in de Surinaamse economie.

Na de toespraak van Reinoud Ottervanger, Algemeen Directeur van Surinaamse Brouwerij N.V., hebben beide ministers een bouwsteen geplaatst. Daarna werd op traditionele wijze het reeds verrichte bouwwerk met Parbo bier bespoten. Deze nieuwe investering die gezien wordt als modernisering, apprecieert minister Ramdin.