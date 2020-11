COVID-19: 5 nieuwe gevallen en 8 personen in ziekenhuizen

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur 5 nieuwe gevallen van besmetting met het coronavirus aan het licht gekomen. Dit na het uitvoeren van in totaal 75 testen.

Dat blijkt woensdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

De besmettingen zijn geconstateerd in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1). Ook zijn er het afgelopen etmaal 6 personen genezen, waardoor het totaal aantal actieve gevallen 19 bedraagt.

Er zijn momenteel ook nog maar 8 personen in ziekenhuizen waarvan 3 in de intensive care. De druk op de gezondheidszorg is er met deze cijfers even af, zoals de minister van volksgezondheid eerder ook al aangaf.