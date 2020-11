Vrouw probeert marihuana in puntbrood in gevangenis te smokkelen voor vriend

De 24-jarige C.J., die op zondag 22 november een bezoek bracht aan haar partner die ingesloten is in het cellenhuis op het politiebureau te Leiding 9A, is zelf ook aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Ze stond daarbij de goederen die bestemd waren voor haar partner af aan de dienstdoende politieambtenaar. Tijdens de controle door de politieman werden er elf wikkels marihuana in een pak Fernandes puntbroden aangetroffen.

C.J. werd direct aangehouden. Zij werd voorgeleid en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld meldt de politie.