Vp Brunswijk benadrukt belang bilaterale relatie Suriname – Nederland

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft het belang van de bilaterale relatie tussen Suriname en Nederland benadrukt. De bewindsman heeft naast het belang ook aangehaald dat deze relatie gestoeld dient te zijn op principes van wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Het is nu tijd dat wij met het voormalig moederland, Nederland, na meer dan 300 honderd jaar, op basis van gelijkwaardigheid en wederzijdse erkenning en respect voor elkaars soevereiniteit, een politieke, sociale, educatieve win-win relatie aangaan”, aldus vicepresident Brunswijk.

De vicepresident heeft tijdens zijn toespraak bij de Bijzondere Openbare Vergadering van De Nationale Assemblee, in verband met de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, zich nog meer geuit over de toekomst van de relatie tussen Suriname en Nederland. “Het zal de republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederland sieren om na 45 jaar, bijna een half op volwassen wijze, met verantwoordelijkheid en respect met elkaar om te gaan. Ik denk dat het de eis is van beide volkeren om te gaan naar een high quality dialogue. Dit, in wederzijds belang.”

“De wereld van vandaag vraagt om diepe en doorleefde vriendschap. Zij vraagt ook een adequate oplossing voor gerezen onenigheden of conflicten. Dit alles om te kunnen komen tot een situatie van vreedzame ontwikkeling. De geschiedenis eist dit van onze beide naties. Wij, de Surinamers van vandaag, zullen deze opdracht in eerlijkheid en met volle overtuiging uitvoeren”, aldus de vicepresident.

Vp Brunswijk en zijn echtgenote op Srefidensi – foto (c) Ronnie Brunswijk