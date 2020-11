VIDEO: Eerste aflevering van serie ‘Futu Pasi’ gaat over Onafhankelijkheidsplein

Vandaag ging de eerste aflevering van de serie ‘Futu Pasi’ online in première. Deze aflevering neemt je mee naar het beginpunt van de binnenstad van Paramaribo: het Onafhankelijkheidsplein. Leer meer over het leven en de gebouwen rondom dit historisch plein in Suriname; ze zijn eeuwen geleden daar neergezet en maken nog steeds deel van het dagelijks leven.

‘Futu Pasi’ is een initiatief van de Vereniging Vrienden van Stadsherstel Suriname (VVSS). Een van de doelen van de VVSS is om onder andere mensen bewust te maken en te activeren meer aandacht te hebben voor het behoud, de restauratie en renovatie van het Surinaams Historisch Erfgoed. Suriname staat sinds 2002 op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Paramaribo staat bekend als de ‘Houten Stad’ omdat wij zoveel houten gebouwen hebben in onze historische binnenstad.

Wanneer je naar die panden in Paramaribo kijkt zie je dat het een weerspiegeling is van Europese architectuur en bouwconstructies met inheemse materialen en ambachten. (tekst loopt door onder film)

Het is voor de vereniging belangrijk dat men meer kennis en waardering krijgt voor onze historie en monumentale panden. Dit is uiteindelijk zeer belangrijk voor het verder vormen van een eigen identiteit. Er is daarom in samenwerking met de Nederlandse Ambassade en het ministerie van Onderwijs is Suriname; een nieuwe serie gelanceerd genaamd ‘Futu Pasi’.

Het idee voor Futu Pasi is ontstaan bij de VVSS omdat haar Open Monumentendag (OMD) traditiegetrouw op de derde zondag van november plaats vindt. Vanwege de Covid-19 situatie kan de OMD dit jaar helaas niet fysiek plaatsvinden en hebben zij gekozen om een serie-reeks te presenteren via de eigen Facebookpagina.

Futu Pasi neemt je de komende 5 weken mee op een reis langs enkele van deze bijzondere panden met bijzondere verhalen gebaseerd op onze geschiedenis. Er is ervoor gekozen de eerste aflevering op de 45ste verjaardag van de Republiek Suriname en wel vandaag, 25 november om 14 uur SRT te vertonen op de Facebookpagina: Stadsherstel Suriname.

De volgende afleveringen zijn vanaf de launch elke zondag om 14 uur SRT online.