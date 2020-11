Opnieuw coronadode in Suriname genoteerd

Aan de vooravond van Srefidensi is dinsdag opnieuw een coronadode genoteerd. Het totaal aantal personen dat in Suriname is overleden aan het gevreesde coronavirus is hiermee gestegen naar 117. Dat blijkt dinsdagavond na een update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

De afgelopen 24 uur zijn er 3 nieuwe gevallen bijgekomen na 78 keer testen. Ook zijn er 4 personen genezen. Het totaal aantal actieve gevallen bedraagt hierdoor 18. Het aantal personen in quarantaine is de afgelopen dagen gestegen naar 963.

Viroloog John Codrington zegt tegenover De West, dat gezien er nu sprake is van een dalende trend, dit niet betekent dat we niet meer alert hoeven te zijn. We moeten nu vrezen en op onze hoede zijn voor importgevallen indien mensen uit hoogrisicogebieden (zoals Nederland) komen, aldus de viroloog tegen de krant.