Nederlandse overheid wil Surinaamse Nederlanders goed informeren over COVID-19

In de grote steden van Nederland vinden relatief veel besmettingen met het coronavirus plaats. Zo zijn Amsterdam, Rotterdam en Den Haag relatief zwaar getroffen. Vandaar dat de Nederlandse overheid inwoners van de grote steden extra goed wil informeren over het voorkomen van COVID-19 besmettingen.

De meeste besmettingen gebeuren thuis

Zo valt juist in de grote steden op dat veel besmettingen in de thuisomgeving plaatsvinden. Bijvoorbeeld als mensen toch te veel gasten uitnodigen voor een verjaardagsfeestje. Of dat kinderen of kleinkinderen die bij hun ouders of grootouders op bezoek gaan, onvoldoende afstand houden. Bijvoorbeeld in de keuken, waar ze met zijn allen gezellig aan het kletsen zijn.

Maar ook wordt er uit dezelfde schaal nootjes, chips of Baka Bana gegeten. Of drinken we per ongeluk uit hetzelfde glas. Op de een of andere manier zijn we vaak net iets te onvoorzichtig.

Na het testen in quarantaine

Een veel voorkomende misvatting is dat je pas thuis hoeft te blijven als je positief bent getest op corona. Maar omdat de meeste mensen zich alleen laten testen als ze (milde) klachten hebben, is het juist van belang direct na de coronatest terug naar huis te gaan en thuis te blijven totdat je de uitslag hebt.

Is de uitslag negatief (je hebt het coronavirus niet), dan mag je weer naar buiten. Is de uitslag positief (je hebt het coronavirus wel), dan moet je langer thuis blijven. In dat laatste geval bespreekt de GGD met je wat jij en je huisgenoten verder moeten doen.

Corona is real

Volgens het CBS zijn er tijdens de eerste coronagolf in Nederland ruim 10.000 mensen gestorven aan de gevolgen van het virus. Dat baseert deze overheidsorganisatie op de doodsoorzaakverklaringen. Tijdens de tweede coronagolf zijn daar al weer duizenden slachtoffers bijgekomen.

De gevolgen van het virus worden dus nog te vaak onderschat, omdat jongere groepen vaak slechts milde klachten hebben. Maar jongeren besmetten juist wel weer vaak hun ouders, grootouders, of andere mensen met minder weerstand.

Ook zien we dat mensen met Obesitas bovengemiddeld zwaar door COVID-19 worden getroffen. En onder Surinaamse Nederlanders komt overgewicht vaker voor dan gemiddeld in Nederland.

Website coronatalen

Op de website www.coronatalen.nl heeft de overheid veel informatie over COVD-19 gebundeld. Hoewel Surinaamse Nederlanders de informatie in het Nederlands lezen, kan dat voor Turkse, Afrikaanse of bijvoorbeeld Antilliaanse Nederlanders soms net iets anders liggen. Vandaar dat er op www.coronatalen.nl ook informatie te vinden is in het Papiamento, Turks, Engels, Frans en andere talen. De website zal geregeld worden ge-update met actuele informatie.

Ook zijn er voorlichtingsvideo’s die zich wat specifieker richten op Nederlanders met een Surinaamse, Antilliaanse, Kaapverdische, Turkse en Marokkaanse achtergrond. Op Waterkant.net zijn enkele van de voorlichtingsvideo’s te vinden.