Man (58) steekt 28-jarige vriendin dood in goudzoekersdorp Lawagebied

Een speciaal team van de politie in Suriname heeft deze 58-jarige man maandag in het goudzoekersdorp Antonio do Brinco(*) aangehouden en afgevoerd, na de dood van zijn 28-jarige vriendin. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het lichaam van de vrouw verschillende steekwonden vertoonde.

De man met de initialen A.L. beweerde dat zijn vrouw zelfmoord zou hebben gepleegd, maar het scherp voorwerp waarmee dit gebeurd zou zijn is niet aangetroffen door de politie. Uit onderzoek van de sterke arm is naar voren gekomen dat de man zijn vriendin in de nacht van zondag op maandag, middels messteken om het leven zou hebben gebracht.

De twee woonden samen met hun twee minderjarige kinderen in het dorp aan de Lawarivier. Over het motief is niets bekend. De verdachte, alsook het ontzielde lichaam van de vrouw genaamd Romenia Brito Reis, zijn maandag door de politie eerst per boot en daarna per vliegtuig naar Paramaribo overgebracht.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar ministerie is het lichaam van de vrouw in beslag genomen en is de verachte in verzekering gesteld.

(*) Antonio do Brinco is een goudzoekersdorp en wordt ook wel een garimpeiro settlement genoemd, omdat veel inwoners van het dorp Braziliaanse goudzoekers zijn.

Het lichaam van de vrouw wordt weggedragen: