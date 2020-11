Wit Santi dreigt te stappen naar Mensenrechtenhof

Bewoners van Wit Santi onder leiding van het dorpsbestuur kunnen conform het Inter-Amerikaans Mensenrechtenverdrag een proces opstarten, om een aanklacht tegen de Staat Suriname in te dienen. De in 2013 uitgegeven grond aan NV Luchthavenbeheer binnen het voorouderlijk grondgebied van de Inheemse volken van deze regio, blijft een doorn in het oog. Gesprekken met de toenmalige regering en beloften om een duurzame oplossing voor deze kwestie te vinden zijn op niets uitgelopen.

Dat hebben bewoners van Wit Santi zojuist in een petitie meegedeeld aan vicepresident Ronnie Brunswijk op de stoep van het Frank Essed gebouw.

“Wij dienen als laatste poging tot constructief overleg deze petitie conform artikel 22 van de Grondwet van de Republiek Suriname bij u in, met het verzoek ten spoedigste de gronduitgifte van de NV Luchthavenbeheer terug te draaien, garanties te geven voor de stopzetting van enige nieuwe grond- of concessie-uitgifte, schriftelijk vastgelegde afspraken over het delen in de voordelen van de internationale luchthaven, werkgelegenheid voor onze gemeenschappen en bovenal de wettelijke erkenning van onze collectieve rechten conform de internationale standaarden zoals vastgelegd in het Kaliña & Lokono vonnis”, staat in het schrijven.

De Staat Suriname is al sinds het Moiwana-vonnis van 2005, het Saramaka-vonnis van 2007 en het Kaliña & Lokono-vonnis van 2015 veroordeeld om de rechten van Inheemse en Tribale volken wettelijk vast te leggen zodat dergelijke schendingen van onze rechten niet meer kunnen plaatsvinden. “Aan geen van deze vonnissen is volledige uitvoering gegeven. Onze bestaanszekerheid en rechtszekerheid zijn in gevaar en we kunnen niet langer lijdzaam wachten op actie vanuit de regering”, luidt een zinsnede uit de petitie.

Brunswijk gaf aan dat de regering binnen een jaar het grondenrechtenvraagstuk wil oplossen. “De regering dient rekening te houden met het traditioneel grondgebied van de Inheemsen en dat moet afgebakend worden”, zei de vicepresident. Het dorpsbestuur van Wit Santi zal binnenkort uitgenodigd worden voor een gesprek.