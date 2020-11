De Guyanese president Irfaan Ali is maandagavond aangekomen in Suriname. Hij is speciaal naar Suriname afgereisd vanwege de 45ste herdenkingsdag van de Surinaamse Onafhankelijkheid.

Tijdens zijn verblijf in Suriname zal president Ali een speciale vergadering van DNA toespreken en een aantal samenwerkingsovereenkomsten ondertekenen. De president zal ook een rondleiding krijgen door Staatsolie.

Een filmpje van zijn aankomst: