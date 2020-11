Organisaties brengen met mondkapjes geweld tegen vrouwen onder aandacht president

Een aantal organisaties in Suriname dat zich inzet voor het indammen van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen, hebben op maandag 23 november dit vraagstuk wederom onder de aandacht van president Chandrikapersad Santokhi gebracht. De organisaties overhandigden op bezoek bij het staatshoofd enkele mondkapjes die het zwijgen van vrouwen over huiselijk geweld moeten symboliseren.

Carla Bakboord van de Women’s Right Center zegt dat hiermee tegelijk een campagne tegen huiselijk geweld wordt gestart. Zij toonde zich ingenomen met de toezegging van de president, namelijk dat hij alle aandacht zal besteden aan het vraagstuk van huiselijk geweld c.q. geweld tegen vrouwen. “Hij heeft een aantal toezeggingen gedaan en aangegeven dat hij de deur voor ons openhoudt”.

Het staatshoofd heeft ook aangeboden dat de Surinaamse organisaties met de verschillende ministers om de tafel kunnen zitten aangaande het onderhavige. Genoemd worden onder meer de ministers van Justitie en Politie en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Een belangrijk element in het onderwijs zal volgens Bakboord burgerschapszin zijn. Behalve dat dit opgepakt zal worden, zegt Bakboord dat hierin geïntegreerd zou kunnen worden hoe gendergeweld en huiselijk geweld te voorkomen.

De bedoeling van het bezoek aan de president was om het staatshoofd weer extra aandacht te vragen voor het vraagstuk, omdat het zichtbaar ernstig toeneemt. “We hebben te maken gehad met vrouwenmoord, misbruik en allerlei toestanden waarvan wij de mening zijn toegedaan dat het natuurlijk niet kan”, zegt Bakboord. Ze ziet echter ook een positieve ontwikkeling, namelijk dat er een goede samenwerking is ontstaan tussen organisaties – die zich bezighouden met de aanpak van het fenomeen – met de overheid, buurthuiswerkers, psychologen, artsen en ngo’s.

Volgens Bakboord is dit een goed klimaat om gezamenlijk de schouders onder het werk te zetten. Naast de Women’s Right Center werd het bezoek aan de president ook namens de Stichting Ilse Henar-Hewitt, Stichting Projekta, Vereniging van Maatschappelijk Werk in Suriname, Stichting De Stem, Jeugdambassadeurs en het Forum voor NGO’s afgelegd.

De aan het staatshoofd en minister Albert Ramdin overhandigde mond- en neuskapjes zijn gesponsord door DP World. Bakboord legt uit dat de mond- en neuskapjes, waarop er een tekst is aangebracht, het zwijgen over huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen symboliseren. Het heeft echter een dubbele betekenis: namelijk dat zij die zo’n mond- en neuskap ophebben zich publiekelijk uitspreken tegen huiselijk geweld en/of gender gerelateerd geweld.