Meer dan 200 lockdown-overtreders overgebracht naar Politieacademie

Verschillende politie-eenheden hebben in het weekeinde van vrijdag 20 november tot en met de vroege ochtend van maandag 23 november, in totaal 239 lockdown-overtreders in regio Paramaribo overgebracht naar de hal op het terrein van de Politieacademie in Suriname.

Deze overtreders varieerden van individuen die zich op de openbare weg bevonden tot bezoekers van bars en cafés. De opgebrachte personen mochten omstreeks 05.00 uur

in de ochtend naar huis, kort nadat zij ernstig waren aangesproken door een hulpofficier van justitie.

De politie doet een dringend beroep op de burgerij om de Covid-19 maatregelen in acht te nemen. “Laat het virus van “ongehoorzaamheid” niet ervoor zorgen dat het Covid-19 virus als “de engel des doods” steeds meer slachtoffers blijft maken binnen de Surinaamse gemeenschap”.