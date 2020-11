Lancering webdocumentaire Casa Blanca – Suriname

Deze week vindt de lancering plaats van de webdocumentaire Casa Blanca – Suriname. Casa Blanca – Suriname is een documentaire over de bewoners van het voormalige mijnstadje Moengo in Oost-Suriname, de Moengonezen van toen en de Moengonezen van nu, over sweet memories, de harde realiteit en toekomstdromen.

De documentaire is gemaakt vanuit het perspectief van de Moengonezen die er nu wonen; marrons. Eigenlijk waren zij de eerste Moengonezen. Ze hadden zich vrijgevochten van de plantages en waren neergestreken op de bauxietheuvels. Op hun kostgrondjes verbouwden ze gewassen, maar ze werden verdreven voor winning van bauxiet. Decennialang heeft het Amerikaanse bedrijf Alcoa het gebied ontgind, het bracht werk en welvaart. Eind 1990 raakte de mijnen uitgeput en brak er onverhoopt een binnenlandse oorlog uit. De werknemers trokken weg naar de stad, naar Nederland en Amerika. Daarna betrokken de marrons uit het gebied de leegstaande huizen, maar niet alle huizen. De gebouwen van de directie, staan nog leeg, zoals het monumentale Casa Blanca. De lokale bevolking worstelt met dit verleden. De witte mannen zijn vertrokken maar hun gebouwen staan er nog. Wat moeten ze nu met Casa Blanca, de statige trotse villa van de bauxietbazen? Aan wie is de eer en de macht om te beschikken en beslissen over dit beladen erfgoed?

In de webdocumentaire gaan de makers Magda Augusteijn (documentairemaker) en Sam Jones (filmend journalist) op bezoek bij Moengonezen die er nu wonen. Ook Moengonezen uit Nederland en Paramaribo, die er vroeger hebben gewoond brengen een bezoek aan hun voormalige woonplaats. Samen met de filmmakers kijken ze naar “hun Moengo”, wat is er nog van over en welke kansen liggen er?

De webdocu is te bekijken op zowel telefoon als computer en bestaat uit meer dan 20 korte films die via verschillende menu’s met elkaar verbonden zijn. Het project kwam tot stand met financiele steun van de Nederlandse Ambassade, het Surifonds en Dutch Culture, Shared Heritage

woensdag 25 nov (onafhankelijkheidsdag Suriname)

wat: Vertoning van de verkorte versie webdocu + nagesprek *

waar: Vereniging Ons Suriname, Zeeburgerdijk 19-21 1093 SK Amsterdam * Volgens coronavoorschriften met max 30 aanwezigen.

De avond is online te volgen via de link: https://youtu.be/pmgMT_8cb2A

zaterdag 28 nov

Webdocumentaire gaat online via www.casablanca-suriname.nl Bij interesse kunt u een zichtlink aanvragen bij: info@sonodocs.nl