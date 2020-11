Aan de Martin Luther Kingweg in Suriname, was er zojuist een zware aanrijding waarbij meerdere voertuigen betrokken zijn. Volgens de eerste beelden die door een Facebook gebruiker zijn gestreamd zijn er meerdere gewonden gevallen.

Een pick-up, een personenwagen en een truck waren hierbij betrokken. De bestuurder van de personenwagen raakte gewond en van de pick-up lichtgewond.

De materiƫle schade is groot zoals in het filmpje hieronder te zien is: