VIDEO: Vrouw bekneld in voertuig na aanrijding tussen twee busjes

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname (KBS) moesten maandag in de vooravond in actie komen, na een aanrijding waarbij een vrouw bekneld raakte in een voertuig dat op z’n zij terecht kwam. Het verkeersongeval, waarbij twee busjes betrokken waren, gebeurde rond 18.00u op de hoek van de Jagernath Lachmon- en de Cattleyastraat.

Een van de busjes reed over de Cattleyastraat en wilde de Jagernath Lachmonstraat oversteken richting de Nickeriestraat. De bestuurder van dat voertuig verklaarde dat een lijnbus hem inhaalde terwijl hij de weg overstak. Door deze inhaalactie kwam zijn zicht over de kruisende weg weg te vallen, waardoor hij het ander busje niet zag aankomen.

Er ontstond een flinke botsing met de benadeelde, die over de Jagernath Lachmonstraat reed, komende uit de richting van Flora. Dit voertuig kwam enkele meters verder op z’n zij tot stilstand. Twee mensen in dat voertuig raakten gewond. Een van hen, een vrouw raakte in het busje bekneld. [tekst loopt door onder filmpje]

Het lukte de Surinaamse brandweer om de vrouw uit haar benarde positie te krijgen. Ze is zwaargewond met een ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Het komt dagelijks voor dat buschauffeurs op die hoek de file inhalen en de weg oversteken. Om duidelijk te maken wat de oorzaak is geweest zullen camerabeelden bekeken worden van een Safe City camera in de buurt. De politie van Flora is belast met het onderzoek.