Zondag slechts 1 corona besmetting, feesten blijven verboden

Zondagavond was er weer een update van de corona cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Daaruit is naar voren gekomen dat er 34 testen zijn geweest en in totaal 1 nieuw geval van besmetting met het gevreesde coronavirus.

Ondanks de relatief lage COVID-19 cijfers van de afgelopen tijd en het feit dat de huidige situatie een positief beeld vertoond, zijn er voor feesten nog geen goedgekeurd protocol. Dat benadrukte de minister van Volksgezondheid in Suriname, Amar Ramadhin, zondagavond.

Er is volgens hem nog steeds een toename van meldingen over feesten, maar ook clubs die open zijn en waar er massa’s mensen op afkomen. “Dit moeten wij nu met zijn allen vermijden!” waarschuwde de minister.

“Als wij meenemen dat er bij feesten een gemoedelijke en intieme sfeer heerst, weten wij dat de verleiding groter is om de maatregelen naast ons te leggen. Ik wijs hierbij op uw eigen verantwoordelijkheid. U bent de allerbelangrijkste factor voor het vermijden van een eventuele volgende golf” zegt Ramadhin.

De volksgezondheid minister drukte de samenleving op het hart gebruik te maken van de kliklijn 105 om eventuele illegale feestjes te rapporteren aan de daartoe bevoegde autoriteiten.