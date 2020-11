Jongeman gewond afgevoerd na schietpartij aan de Mattheusweg

In Suriname is een jongeman vanmiddag gewond afgevoerd na een schietpartij aan de Mattheusweg. Op de foto hierboven is te zien dat het slachtoffer op de grond ligt. Volgens omstanders zijn er meer dan 5 schoten gelost waarbij een schot de man in zijn buikstreek zou hebben geraakt.

Diverse politie eenheden waaronder het Regio Bijstandsteam Paramaribo en extra agenten van Latour waren aanwezig op de plek, waar intussen heel veel mensen zich hadden verzameld.

De jongeman was niet aanspreekbaar. Het slachtoffer werd van het erf naar de straat gebracht. Familieleden zouden hem per eigen gelegenheid afvoeren naar het ziekenhuis, maar de politie heeft hen gevraagd om toch op de ambulance te wachten.

Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld. De politie is nog bezig met het onderzoek.

