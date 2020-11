In deplorabele staat verkerende lokalen OS 3 Meerzorg worden aangepakt

De lokalen van OS 3 Meerzorg die in deplorabele staat verkeren, worden aangepakt. Het gaat om vier lokalen van een van de vijf vleugels van de school in Suriname. De situatie kreeg heel veel aandacht nadat een bezorgde ouder foto’s ervan had geplaatst op social media.

Districtscommissaris Mohamedsafiek Rajab van Commewijne is een van de eerste personen die actie heeft ondernomen. Van bureau first lady heeft hij materiaal ontvangen en de Surinaamse ministeries van Openbare Werken en Regionale Ontwikkeling en Sport zijn ingekomen met manschappen.

In het weekend is men gestart met het herstellen van de plafonds en het bestrijden van houtluizen waarmee de school ook te kampen heeft. De lokalen zullen aan het einde van het werk ook geverfd worden. Tijdens de uitvoering was de burgervader ook aanwezig.

De ‘aangetaste’ vleugel verkeert al jaar en dag in deze situatie. Naar verluidt heeft de directeur meerdere malen aandacht ervoor gevraagd, maar echte hulp bleef uit. Er werden steeds alleen mensen gestuurd om houtluizen te bestrijden.