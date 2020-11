Guyanees moordkoppel aangehouden in Suriname

Een Guyanees moordkoppel is afgelopen week na goed speurwerk aangehouden in een appartement in het district Commewijne. Het duo wordt verdacht van moord op een 85-jarige winkelierster in Guyana.

Het tweetal week uit naar Suriname nadat de Guyanese politie een klopjacht op hen had geopend. Het koppel is aangehouden door manschappen van het Regio Bijstandsteam Paramaribo en de recherche. De Surinaamse politie heeft de verdachten inmiddels overgedragen aan de Guyanese politie.

Het slachtoffer is op 25 oktober dood aangetroffen door haar buren. Zij was gekneveld. Sectie op het ontzielde lichaam heeft uitgewezen dat zij is overleden door wurging.

De 85-jarige Bibi Nasmonisha Ramjit.