Vp Brunswijk krabbelt terug na eerdere opmerkingen over arrestatie Adhin

De Surinaamse vice-president Ronnie Brunswijk heeft zaterdag een verklaring uitgebracht waarin hij is ingegaan op uitspraken die hij gedaan heeft in Times of Suriname en bij de STVS. In zijn verklaring probeert hij zijn uitspraken te nuanceren.

Gisteren zei Brunswijk nog dat hij het niet eens is met de manier waarop ex-vicepresident Ashwin Adhin wordt behandeld, in de zaak waarbij apparatuur in opdracht van hem vernietigd zou zijn. Hij vond dat er volstaan kon worden met het betalen van de schade, in plaats van de aanhouding van de ex-vp.

Brunswijk krabbelt nu duidelijk terug door te stellen dat hij zich op geen enkele wijze wil inlaten met de taken en bevoegdheden van de rechterlijke macht en zegt nu:

“In antwoord op vragen van journalisten naar aanleiding van de aanhouding van voormalig vicepresident Ashwin Adhin, kan wellicht de indruk zijn gewekt dat ik als vice-president de scheiding der machten niet onderken. Middels dit schrijven wil ik benadrukken dat ik als lid van de uitvoerende macht, mij op geen enkele wijze wil inlaten met de taken en bevoegdheden van de rechterlijke macht”.

Brunswijk zegt te willen verduidelijken dat de regering zich geenszins zal inmengen in een zaak die bij de pg in onderzoek is. “De directeur van het kabinet van de vicepresident heeft aan de pg gevraagd om een zaak rond vernieling c.q. verdwijning van media apparatuur te onderzoeken. Als regering wens ik verder dat in deze zaak de juiste wettelijke procedure wordt bewandelt” aldus de vp.

