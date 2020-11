VIDEO: vp Brunswijk niet eens met opsluiten ex-vp Adhin

De Surinaamse vice-president Ronnie Brunswijk heeft gisteren laten weten dat hij het niet eens is met de manier waarop ex-vicepresident Ashwin Adhin wordt behandeld, in de zaak waarbij apparatuur in opdracht van hem vernietigd zou zijn. Volgens Brunswijk zou volstaan kunnen worden met het betalen van de schade door Adhin.

De vp zegt hierover in onderstaand filmpje: “Je kunt ook tegen de ex-vp zeggen: je hebt die dingen laten vernietigen betaal ervoor. En als ervoor betaald is kan hij naar huis. Want hoe je het keert of draait, die man is vice-president geweest”. En een ex-vp moet je anders behandelen, aldus Brunswijk.

Als hij had gestolen bijvoorbeeld, dan zou je hem kunnen opsluiten zegt Brunswijk. Maar nu zou het betalen van de schade volstaan.

De huidige vp van Suriname geeft verder ook aan dat hij niet op de stoel van de pg wil gaan zitten. Brunswijk zegt dat hij gewoon zijn mening geeft als een van de leiders van het land.

Hieronder een filmpje met zijn uitspraken (beeld van STVS):