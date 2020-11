Twee koplamp dieven van 53 en 56 jaar aangehouden

Drie mannen, waaronder de 56-jarige R.M. en de 53-jarige C.H., waren in de vroege ochtend van 16 november aan de Floralaan in het ressort Flora bezig goederen in te laden in een voertuig. Oplettende burgers, die het vermoeden hadden dat het om dieven ging, schakelden de politie in.

De wetsdienaren deden voor onderzoek de locatie aan en werden twee hunner op verdenking van diefstal in de kraag gevat. De derde manspersoon zag kans te ontvluchten. Op de twee verdachten werden aangetroffen en in beslag genomen drie koplampen (foto), zes zakken tegels, een aluminium ladder en dievenijzer.

Aangezien R.M. en C.H. de herkomst van de goederen niet konden verklaren, bestaat het vermoeden dat deze van diefstal afkomstig moeten zijn. Hangende het onderzoek zijn de twee verdachten na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het voertuig waarmee vermoedelijk het strafbaar feit is gepleegd is eveneens in beslag genomen. Aan de aanhouding van de voortvluchtige kompaan wordt gewerkt meldt het Korps Politie Suriname.