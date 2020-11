Onregelmatigheden bij lichting rekruten Korps Politie Suriname

Na onderzoek voor het Quick Scan Team zijn er onregelmatigheden aan het licht gekomen bij de recente lichting politierekruten. Het ministerie van Justitie en Politie heeft daarom besloten opnieuw testen af te nemen. Dit gaf minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie aan tijdens de regeringspersconferentie op vrijdag 20 november.

In de lichting 2019-2020 zijn er 174 personen, die de Elementaire Politie Opleiding hebben gevolgd. De beëdiging en aanstelling van de rekruten zijn aangehouden. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat bepaalde rekruten niet aan de gestelde voorwaarden voldoen. Zo zou er sprake zijn van ongunstig resultaat van de medische en/of psychologische test en van het milieu en/of antecedentenonderzoek.

De rekruten met een gunstig resultaat na de nieuwe testen en onderzoek, zullen beëdigd en aangesteld worden als politieagent. Over de groep die negatief uitvalt in resultaat zal er nog een besluit volgen. Verder informeerde de bewindsman ook dat de lichting 2020-2021, waarvan de werving en selectie zijn afgerond, on hold is gezet voor een scanbeurt. Het blijkt namelijk dat de eerdergenoemde constateringen zich ook hier voordoen.

Met de Surinaamse Politie Bond (SPB) zijn gesprekken gaande over de door de bond aangenomen motie. Er ligt een besluitenlijst van het ministerie bij de SPB. Het onderhoud met betrekking tot looneisen zal in januari 2021 aanvangen.

Het ministerie is bezig met een nieuw project voor het aanmaken van nieuwe rijbewijzen. De afdeling Rijbewijzen is reeds gestart met de invoer van de gegevens van personen die geslaagd zijn voor hun rijexamen. Wanneer het project van start gaat, zal er meteen een aanvang worden gemaakt met het printen van de nieuwe rijbewijzen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid als de nieuwe rijbewijzen ook in oosten kunnen worden opgehaald.

Minister Amoksi waarschuwt ook tegen een tweede golf van COVID-19 in Suriname. Hij richt zich vooral tegen feestgangers. “Wij moeten ons niet veilig wanen. COVID is er nog steeds. We hebben geen capaciteit voor een tweede uitbraak.” Het blijkt namelijk dat veelvuldig feesten worden georganiseerd met meer dan het toegestane aantal personen.