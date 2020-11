Annand Jagesar nieuwe algemeen directeur bij Staatsolie

Annand Jagesar, Deputy Director Business Development bij Staatsolie Suriname, wordt de nieuwe algemeen directeur bij Staatsolie. Dat heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) vandaag bekend gemaakt, tijdens een ministeriële persconferentie.

Elias werd in 2014 directeur van Staatsolie Maatschappij Suriname. Voor zijn periode als directeur was Elias directeur Refining & Marketing bij het oliebedrijf. Hij nam het stokje over van Marc Waaldijk, maar zijn contract loopt in december 2020 af. Jagesar is in lijn van de opvolging.