Aangereden bromfietser overlijdt 2 dagen na verjaardag alsnog aan verwondingen

Een 57-jarige bromfietser, die op zondag 1 november zwaargewond raakte bij een aanrijding te Nieuw-Nickerie, is deze week alsnog overleden aan de verwondingen. De Nickeriaanse man, Glenn Rampersad, werd op de hoek van de Maynard- en Waterloostraat aangereden door een automobilist die geen voorrang verleende.

Hij raakte zwaargewond en werd opgenomen in het Mungra Medisch Centrum (MMC). Daar heeft hij op woensdag 18 november 2020 de geest gegeven. Zijn verjaardag viel op 16 november, waarbij hij in het ziekenhuis 57 jaar oud werd liet een familielid weten.

Het onderzoek naar de aanrijding loopt nog. Het rijbewijs van de veroorzaker werd door de politie al ingevorderd. Het lichaam van de overleden man is door de autoriteiten in Suriname in beslag genomen voor onderzoek.