36-jarige Rishi Sital door meerdere politiekogels om het leven gekomen

De man die dinsdagmiddag in Den Haag door de politie werd neergeschoten en daarbij kwam te overlijden, is de 36-jarige Surinaams-Hindoestaanse Rishi Sital. Hij zou dreigend met een kapmes op straat hebben gelopen toen de politie op de melding van een verwarde man af kwam. Omroep West sprak buurtbewoners en probeerde een reconstructie te maken.

Volgens de omroep zou Rishi daarvoor eerst veel herrie in zijn woning gemaakt hebben. Hij liep toen met een mes naar buiten en agenten zouden hem gesommeerd hebben om het mes weg te doen. Ze schoten eerst in de lucht maar toen hij geen gehoor gaf en weigerde het mes weg te leggen werd hij in zijn been geschoten.

Buurtbewoners verklaren dat hij toch weer op de agenten afging, die hem probeerden te overmeesteren. Daarbij zou hij meer dan vier keer in zijn buik zijn geschoten. Hij raakte zwaargewond en overleed enkele uren daarna aan de verwondingen.

Volgens buurtbewoners was hij een aardige man die geen overlast veroorzaakte. “Ik denk dat de echtscheiding en dan vooral het feit dat hij de voogdij over zijn kinderen kwijt raakte de reden is dat hij doordraaide”, zegt een andere bewoner van de portiekflat tegen Omroep West.

De media omschreven hem als een ‘verwarde man’ maar familieleden en bekenden van het slachtoffer benadrukken tegenover de website Boevennieuws, dat Rishi Sital geen verwarde man was.