VIDEO: Diaspora Instituut Suriname (DIS) gelanceerd

Tijdens deze bijeenkomst is gisteren in Suriname het Diaspora Instituut Suriname (DIS) gelanceerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking heeft daarbij een uitgebreide presentatie gehouden.

De Surinaamse president Chan Santokhi is blij met dit instituut. Volgens hem is de diasporagemeenschap belangrijk voor onder andere kennis, investeringen, onderwijs en het uitdragen van Suriname voor toerisme.

Het staatshoofd gaf aan dat het wenselijk is om diasporakapitaal aan trekken. In dat kader is een commissie ingesteld voor het opzetten van een diasporafonds en eventueel diasporabank.

Bekijk een videoverslag van FOCUS: