Oudste Pandit Sanatan Dharm Suriname overleden

Op dinsdag 17 november jl. heeft de Priesterraad van de Vereniging Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname met grote ontsteltenis kennis genomen van het overlijden van hun zeer gewaardeerd lid, Pandit Bhoepnarain Durgaram Tewarie in de gezegende leeftijd van 98 jaar, in de samenleving meer bekend als Pandit Poettoe. Hij is geboren op 4 mei 1922, zoon van Brits-Indische contractanten, te Boven-Cottica aan de rechteroever van de Commewijne rivier waarna hij zijn jeugdjaren doorbracht op plantage Hecht en Sterk.

In de geschiedenis van de Sanatan Dharm in Suriname staan de plantages aan de rechteroever van de Commewijne rivier welbekend om de vestiging en het afleveren van vele Pandits van formaat die hun sporen hebben verdiend w.o. gebroeders Ramlotjan Tewarie, gebroeders Madho, Tabaltjie Maháráj, gebroeders Tjandrikapersad en gebroeders Sardjoe Missier. Door de aanwezigheid en godvruchtige gezelschap van deze intellectuelen, de toen aanwezige religiositeit, het ouderlijke gezag en opvoeding alsook de inspiratie en motivatie van zijn twee broers t.w. de Pandits Ramnarain en Ramdayal en in latere tijden zijn broertje Dewnarain en meer nog het koesteren van de brahmaanse familie traditie, raakte Pandit Poettoe al op jonge leeftijd geïnspireerd om de Hindi- en Sanskriet taal en vervolgens de Hindoeïstische religieuze voorschriften en rituelen aan te leren. Hij trouwde in 1938 met Hansradji Srihar Doobe waarbij uit dit huwelijk 4 zonen en 2 dochters voortkwamen.

Na enkele jaren verhuisde hij naar de plantage Kronenburg alwaar hij in de aldaar gevestigde mandier de reguliere diensten begon te verrichten. Alhier maakte hij ook een aanvang met het verrichten van de welbekende rituelen (kathá’s, jhandhie’s, durgá-páths etc.) die ten huize van de geloofsgenoten door een pandiet worden gedaan. Pandit Poettoe deed het panditwerk met alle precisie waarbij het accent vooral werd gelegd op de attitude- en karaktervorming en ook dat de morele normen en waarden hoog in het vaandel werden gehouden. Vervolgens verhuisde hij wederom na enkele jaren naar plantage Lust en Rust om te werken als assistant-landbouw-leraar voor het Ministerie van L.V.V. en groeide later a.g.v. zijn goede prestaties door tot sub-ressort-leider. Zijn dienstbetrekking bij de overheid heeft hem nimmer tegengehouden om het liefdevolle panditwerk te verwaarlozen maar daarentegen ging hij harder aan de slag om de geloofsgenoten te scholen door het verzorgen van Hindi-lessen en breidde juist zijn werkgebied als pandit uit door nu de diensten in de mandiers aan de linkeroever van de Commewijne rivier o.a. in Meerzorg te verrichten.

Vanwege zijn kennis, inzicht, discipline, strak- en strengheid, punctualiteit, liefde en toewijding aan het werk bij de overheid en vanzelfsprekend daaruitvoortvloeiend als geestelijke werd hij na enige tijd door het Ministerie van L.V.V. overgeplaatst naar Moengo alwaar hij in de functie van ressortleider werd benoemd. Na de vestiging in Moengo begon hij met de diensten in de toen aldaar gevestigde mandier en bleef als voorheen onverkort zijn panditwerkzaamheden in het geheel district Commewijne verrichten. Na een vruchtbare werkperiode bij de overheid ging hij in 1977 met pensioen en verhuisde vervolgens naar zijn huidige woonadres aan de Bechaniestraat te Zorg en Hoop.

Met het heengaan van Pandit Poettoe verliest de Priesterraad van de Vereninging Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname een grote zoon, een pionier, een pandit die ten alle tijde zich dienstbaar heeft gesteld aan niet alleen de geloofsgenoten maar aan de totale Surinaamse samenleving. Tot zijn 95e jaar heeft hij zich, ook na een paar kortstondige maar wel levensbedreigende ziekteperioden, opgeofferd om de mensheid door te blijven dienen om het woord van de Almachtige te verkondigen.

Pandit Poettoe is de eerste Pandit in de geschiedenis van de Sanatan Dharm Suriname die meer dan 60 jaren aaneengesloten het panditwerk naar de beste eer en geweten en zonder enige afkeuring heeft verricht. Moge zijn weldaden en leven als voorbeeld, niet alleen in het bijzonder voor Pandits en andere geestelijken dienen, maar voor iedereen.

De Priesterraad wenst bij deze haar condoleances niet alleen over te brengen aan de familie en de nabestaanden maar ook aan de totale Surinaamse gemeenschap. Moge de Almachtige deze nobele zoon een plaats in het rijk van de hemel toebedelen!