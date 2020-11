Man met schotwond langs de weg aangetroffen

In Suriname is een man met een schotwond aan z’n rug aangetroffen langs de weg. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er een schietpartij was en dat de man daarbij geraakt zou zijn aan zijn rug. De man verliet de plek van de schietpartij en zeeg ergens anders neer langs de weg.

Hij werd aangetroffen aan de Willy Cairostraat en is afgevoerd met de ambulance. Het is nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. Een persoon is geboeid afgevoerd door de politie. Verschillende eenheden van de Surinaamse politie zijn nu ter plekke bezig met het onderzoek. Later meer.