Granman Paramaccaners en Kwinti’s bezoeken ROS-minister

De Granman der kwinti’s Remon Clemens en de granman, Josef Forster van de Paramaccaners, hebben een bezoek gebracht aan minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport. Dit gebeurde op het hoofdkwartier van het ministerie aan de Rooseveltkade op dinsdag 17 november. De granmans zijn warm onthaald door de minister en haar staf. Ze zeggen beide verrast te zijn met de wijze waarop ze met hun delegaties zijn ontvangen. Bij het bezoek is gesproken over zaken omtrent de beëdiging van beide granmans dat deze week nog plaatsvindt.

Granman Clemens zei dat de verwelkoming van de minister een teken is dat zij zich daadwerkelijk zal inzetten voor de bundeling van alle marron stammen. Dit is ook zijn streven. “Ik zie de bereidwilligheid en trots van de minister en haar staf om te werken aan de realisatie van een grote eenheid onder de marron stammen in Suriname. En daar moeten wij naartoe werken”, aldus Clemens. Forster is ook dezelfde mening toegedaan. Het team van de minister heeft de delegaties uitgelegd hoe de basja’s van de granmans gekleed zullen zijn. Omdat het toegestane uniform niet gemaakt kon worden, zal er voor die dag badges gemaakt worden. Dit zodat het traditioneel gezag dat onder de granman zal vallen, direct zal opvallen.

De delegatie van de Paramaccaners hebben op enkele zaken gewezen, waarmee hun gebied te kampen heeft. De noodzaak van de brandstofvoorziening is aangekaart. Er is een verzoek gedaan aan de minister, om voor de komende feestdagen de bewoners te voorzien van brandstof. Forster wees erop, dat er ook een dringende behoefte is aan schoon drinkwater. Het bronwater dat daar gebruikt wordt, is vervuild. Minister Emanuël zei dat ze deze verzoeken zal doorgeleiden naar haar collega van Natuurlijke Hulpbronnen.

De minister zegt dat zij door haar beleid ook ertoe zal bijdragen dat de bundeling van alle stammen vordert en van de grond komt. Hoofdkapitein Harold Souvenier, bij de Kwinti’s zei dat er vooral gewerkt moet worden aan wederzijds respect binnen de stam. Vooral bij de jongere generaties is dat wat minder. Ook is hij van mening dat nederigheid en een open oor bij de marron individu ervoor zorgt dat respect bevordert. “Die nederigheid die wij vroeger hadden, heeft gemaakt dat zij veel luisterde en leerde van de oudere mensen. Als je je nederig opstelt en luistert krijg je heel wat informatie mee”, aldus de hoofdkapitein.

De voornoemde punten zijn enkele zaken die in deze moderne tijd binnen de gemeenschappen vervagen en ten einde zoek zullen raken volgens hem. “Ik vind het een genoegen dat de minister en deze regering ons tonen dat zij ons waarderen. Samen zullen wij zeker tot grotere hoogten komen”, aldus Souvenier. De granmans vertoeven nog enkele dagen in Paramaribo. Op 20 november wordt de granman der Paramaccaners beëdigd en op 21 is van de Kwinti’s aan de beurt. De beëdiging wordt gedaan door president Chandrikapersad Santokhi.