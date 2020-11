Drie mannen aangehouden na diefstal van buitenboord motoren

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) van de Surinaamse politie hebben onlangs de verdachten Marlon K. (27), Benito B. (31) en Wang F.(43) op een adres te Kwatta aangehouden. Dit in verband met de diefstal van drie buitenboord motoren, meldt het Korps Politie Suriname.

Een benadeelde van een staalconstructie bedrijf deed op woensdag 21 oktober aangifte ter zake diefstal van de drie buitenboord motoren. De aangifte werd gedaan op het politiebureau Flora. Deze buitenboord motoren werden opgeslagen in een loods die niet op slot was. De drie verdachten werden door de wetsdienaren opgespoord, na de verkregen informatie te hebben uitgewerkt.

Terwijl Marlon K. en Benito B. bezig waren te onderhandelen met de koper Wang F. over twee buitenboord motoren, werd het drietal door RBTP in de kraag gevat. De koper Wang haalde de twee buitenboord motoren, die hij reeds had opgeborgen, wederom te voorschijn.

De derde buitenboord motor is door de politie op het woonadres van Marlon K. terug gevonden. Alle drie buitenboard motoren zijn vervolgens afgestaan aan de rechtmatige eigenaar. De verdachte Marlon K. is na overleg met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld, terwijl zijn kompanen Benito B. en Wang F. na verhoor zijn heengezonden.

De recherche regio Midden onderzoekt deze zaak verder meldt de politie.