4 nieuwe gevallen na 105 corona testen

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur 105 corona testen uitgevoerd. Hierdoor zijn 4 nieuwe coronabesmettingen aan het licht gekomen. Dat bleek woensdagavond na een update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de update blijkt dat het gaat om 1 persoon in Paramaribo en 3 in Wanica. Verder blijkt dat het aantal personen in quarantaine is gestegen van 767 dinsdagavond naar 881 woensdagavond. Deze stijging heeft te maken met reizigers die Suriname binnen komen en daarbij verplicht in quarantaine moeten.

Het totaal aantal actieve corona gevallen in Suriname bedraagt op dit moment 22: