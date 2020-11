16-jarige worstverkoper krijgt ruzie met concurrent en steekt hem in rug

De politie in Suriname heeft een 16-jarige worstverkoper aangehouden die ervan verdacht wordt een concurrent afgelopen weekend te hebben gestoken in zijn rug. De jonge worstverkoper A.A. werd aangehouden door de politie van het bureau Santodorp, nadat hij door een familielid werd binnengeleid.

De aangever verklaarde aan de politie dat zijn neefje op woensdag 28 oktober ruzie kreeg met een concurrent worstverkoper. Tijdens een woordenwisseling tussen de twee worstverkopers, heeft A.A. zijn concurrent met een scherp voorwerp in de rug gestoken.

Per eigen gelegenheid is het slachtoffer overgebracht naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het scherp voorwerp moest operatief worden verwijderd meldt de politie.

Tijdens het verhoor heeft de verdachte toegegeven het strafbare feit te hebben gepleegd. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte ingesloten. Het verdere onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken.