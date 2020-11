15-jarige aangehouden na stelen kinderfiets

De Surinaamse politie heeft afgelopen weekend een 15-jarige jongen aangehouden, die verdacht wordt van het stelen van een kinderfiets. Op camerabeelden herkende de aangever de jeugdige R.F. als te zijn de dader, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

R.F. is op zondag 15 november aangehouden door de politie van het bureau Santodorp. Een benadeelde deed een dag eerder aangifte van diefstal van een kinderfiets. De volgende dag kwam hij de verdachte R.F. tegen en bracht hem over naar het politiebureau.

De 15-jarige heeft tijdens zijn verhoor bekend het strafbare feit te hebben gepleegd. Hij gaf echter aan dat hij de fiets aan een andere persoon heeft afgestaan. De politie werkt aan de aanhouding van deze heler.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is R.F. ingesloten. Het verdere onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de politie van de afdeling Jeugdzaken aldus de politie.