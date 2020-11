Wilgo Valies aangetrokken als beleidsadviseur voor SRD 8.000 per maand

Oud-vakbondsleider en NPS’er Wilgo Valies is per 1 november voor de duur van een jaar door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aangetrokken als beleidsadviseur 1e klasse. Valies krijgt hiervoor een bezoldiging van ruim SRD 8.000 per maand.

Voor de functie is een afgeronde master of doctoraal vereist. Ondanks Valies slechts een MO-A akte bezit is hij aangetrokken. In een raadsvoorstel is als toelichting aangegeven dat de oud-vakbondsleider vanwege zijn jarenlange ervaring en know how in het onderwijs als docent op ener VOS school en zijn expertise op het beleidsgebied is aangetrokken.

Critici vinden het niet in de haak dat wederom iemand die niet voldoet aan alle vereisten voor een functie wordt geaccomodeerd. Daarnaast zijn zij er niet over te spreken dat ondanks verjonging meerdere keren beloofd is door de regering in Suriname, dat nog steeds uitblijft.