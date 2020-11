VIDEO: Auto verwoest benzinepomp bij servicestation in Paramaribo

Een bizar ongeval afgelopen nacht in Suriname. Een auto reed iets na middernacht een benzinepomp op een servicestation helemaal kapot. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een eenzijdig verkeersongeval.

De bestuurder reed over de Van ’t Hogerhuysstraat, van uit noord richting zuid, toen hij ter hoogte van de servicestation de controle over het stuur verloor. Op de camerabeelden die hieronder ook te zien zijn, is goed te zien wat er zich heeft afgespeeld.

De auto schoof met behoorlijke vaart helemaal vanaf de weg naar de servicestation en knalde daarbij tegen een benzinepomp. Deze werd totaal verwoest. De auto schoof daarna verder, richting een niets vermoedende medewerker die op een stoel aan de zijkant zat.

De man zag de auto op zich afkomen en dook naar achteren. Gelukkig stopte het voertuig net op tijd. Niemand raakte gewond bij dit bizarre ongeval. De politie was snel ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.