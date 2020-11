‘Rotterdam staat open voor samenwerking met Suriname’

Raadslid Narsingh Balwantsingh van de PvdA Rotterdam heeft het college van Rotterdam schriftelijke vragen gesteld over hernieuwde samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en Suriname. Uit de antwoorden die het college heeft gegeven op de vragen blijkt dat de gemeente Rotterdam open staat voor samenwerking op basis van wederzijdse behoefte. Raadslid Balwantsingh is zeer positief over de opstelling van de gemeente Rotterdam.

“Na 10 jaar regering Desi Bouterse is het nu aan de regering Chan Santokhi om Suriname uit de financiële malaise te trekken. De gemeente Rotterdam heeft voordat de regering Bouterse aan de macht kwam in 2010 veel samenwerking gehad met Suriname op het gebied van onderwijs, politie en veiligheid. Toen de regering Bouterse aan de macht kwam is die samenwerking doodgebloed. Nu er een nieuwe regering is brengt dat ook nieuwe mogelijkheden met zich mee en heb ik de gemeente Rotterdam de vraag gesteld samenwerking tussen Rotterdam en Suriname opnieuw opgestart kan worden” aldus Balwantsingh.

“Het college heeft zeer positief gereageerd op mijn vraag of nieuwe samenwerking mogelijk is. Suriname heeft bijvoorbeeld ooit uitgesproken behoefte te hebben aan een diepzeehaven en het havenbedrijf in Rotterdam heeft de nodige expertise. Een samenwerking op dat gebied kan zeer vruchtbaar kunnen zijn. Dit is een van de mogelijke samenwerkingen die ik in de toekomst voor mogelijk hou. Daarnaast zijn er legio initiatieven te bedenken op het gebied van zorg, economie, onderwijs en veiligheid en Justitie” zegt de politicus van Surinaamse afkomst.

Het college van Rotterdam staat zeer positief tegenover een hernieuwde samenwerking. Balwantsingh: “Wat ik wel belangrijk vind is dat samenwerking wel moet mij betreft op basis van gelijkwaardigheid en wederzijdse behoefte, maar ik zie de toekomst wat dat betreft zeer positief tegemoet. Suriname is een land met veel potentie, waar het economisch voorspoedig zou kunnen gaan mits er goed management plaatsvindt op resources van het land”.

“Mijn ouders zijn geboren in Suriname ik heb mijn wortels in Suriname, ik wens daarom Suriname en Surinamers altijd het allerbeste toe en ik ben er van overtuigd dat een goede samenwerking tussen Rotterdam en Suriname op verschillende gebieden kan bijdragen aan positieve ontwikkelingen op gebied van economie en welzijn voor alle Surinamers” besluit hij.